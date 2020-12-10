Навесні планують відкрити найдовший у Західній Україні міст

На Львівщині триває будівництво моста через річку Стрий у селі Крушельниця. Станом на сьогодні виконано 70% робіт. Відтак відкрити міст планують вже наступного навесні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Попередній міст зруйнували повені у 2008 році. Відтоді він перебував в аварійному стані, створював загрозу життю людей. Його протяжність з підходами – 852 метри і він один з найдовших у Західній Україні. Його будівництво розпочали минулого року.

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Як розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, роботи планували завершити до кінця грудня, але через певні технічні моменти, а саме тривале виготовлення балок, здати міст в експлуатацію планують у квітні-травні 2021 року.

«Балки – досить складні конструкції, в Україні є два заводи, які цим займаються, тому довелось чекати на їх виготовлення тривалий час. На об’єкті цілодобово працює підрядник. Вже влаштували під’їзні шляхи до мостового переходу, змонтували верхні регелі несучих опор та 35 балок. Проводять в’язку арматури, це повністю ручна і складна робота. На наступний тиждень облаштують бетонне покриття. А весною укладатимуть асфальт», – зазначив Юрій Бучко.

Цей міст забезпечить сполучення Східниці із трасою Київ-Чоп. Вартість капітального ремонту становить 65,5 млн гривень. Ремонтні роботи виконує підрядна організація «Онур».

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Фото: ЛОДА