У Львівському районі загорілась суха трава

У неділю, 22 серпня, у селі Підгородище Львівського району загорівся сухостій. Під час пожежі згоріло 2 га стерні. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 19:30 год.

О 20:28 год. пожежу локалізували та о 20:38 год. ліквідували повністю. Вогонь знищив стерню окремими осередками на площі 2000 кв .м.

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Займання гасили троє рятувальників та один спецавтомобіль.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

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Фото: ГУ ДСНС у Львівській області