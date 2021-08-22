Львівщина отримала понад 220 млн грн на ремонти

Уряд виділив Львівській області 222,7 мільйонів гривень на ремонти доріг, шкіл та інших інфраструктурних об’єктів. Загалом за ці кошти реалізують 15 об’єктів. Кабмін видав відповідне розпорядження 20 серпня.

Більшу частину грошей (130 млн грн) спрямують на ремонт дороги загального користування місцевого значення С141908 Боберка – Бориня.

Окрім того, кошти скерують на такі об’єкти:

Капітальний ремонт з переплануванням приміщень Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» на вул. Дністерська, 27 у м. Львові. Коригування – 14,5 млн грн

Реконструкція будівлі Підберізцівського навчально-виховного комплексу I—III ступенів з добудовою приміщень для закладу дошкільної освіти на 40 місць по вул. Шевченка в с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області. Коригування – 4 млн грн

Будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту на вул. Кавалерідзе, 15 та спеціалізованого ігрового майданчика для занять спортивними іграми на пісочному покритті – 10,6 млн грн

Капітальний ремонт дороги по вул. Мазепи в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області – 4 млн грн

Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу на 40 місць по вул. Л. Українки, 26 в с. В’язова Жовківського району – 4 млн грн

Капітальний ремонт з утепленням фасаду ОЗ Пустомитівська ЗОШ № 1 I—III ступенів в м. Пустомити Львівської області – 3,5 млн грн

Капітальний ремонт ЗДО по вул. Геофізиків, 15 в с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області – 3,5 млн грн

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області – 3 млн грн

Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шашкевича, 42 в с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області – 3 млн грн

Реконструкція стадіону «Сокіл» у м. Стрий, вул. Шашкевича, 18 – 15 млн грн

Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області (коригування) – 10 млн грн

Будівництво народного дому в с. Виннички Давидівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області (коригування) – 4,5 млн грн

Будівництво школи в с. Оброшине Пустомитівського району Львівської області (завершення будівництва) – 3 млн грн

Об’єкт будівництва: «Неповна середня школа на 150 учнів в с. Коростів Сколівського району Львівської області» –10 млн грн.

Зазначимо, що дорога місцевого значення Бориня – Боберка є частиною Малого карпатського кола і має протяжність більше 26 км. Вона має вести до майбутнього нового пункту пропуску «Боберка – Смольник».

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Цю дорогу почали ремонтували у 2020 році у межах «Великого будівництва», всі роботи виконувала фірма «Онур». Загальна вартість капремонту становить 419,5 млн грн, торік із держбюджету було виділено 90 млн грн. За ці кошти відновили 4 км дороги із запланованих 10 км.

Решту дороги Бориня – Боберка мають відремонтувати цьогоріч. На це передбачили 50 млн грн.

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