У Львові попрощались із загиблим на Донбасі Василем Островським

У Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла у Львові попрощались із Героєм Василем Островським, який загину від кулі снайпера на Донбасі. Про це Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

41-річний Василь Островський загинув 19 серпня у зоні ООС від кулі снайпера. Військовослужбовець родом зі Львова, служив у 24-ї окремій механізованій бригаді імені короля Данила. У загиблого залишився син.

У Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла у Львові попрощались із загиблим Героєм. Поховають воїна у неділю, 22 серпня, у Сороках Львівських.

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Фото: ЛМР