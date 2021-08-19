Від кулі снайпера на Донбасі загинув 41-річний військовий зі Львова

У четвер, 19 серпня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув львів’янин, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський. Про це у Facebook повідомила голова Львівської РДА Христина Замула.

Зазначимо, штаб ООС повідомляв, що 19 серпня, російські окупанти здійснили три атаки позицій України. Один український захисник загинув.

За словами Христини Замули, загиблим виявився 41-річний Василь Островський. Він загинув у зоні ООС від кулі снайпера. Військовослужбовець родом зі Львова, служив у 24-ї окремій механізованій бригаді імені короля Данила

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У загиблого залишився син.

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