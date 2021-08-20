У День Незалежності «Дударик» виконає акафіст до Пресвятої Богородиці

У День Незалежності, 24 серпня, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудеться святкова екуменічна відправа акафісту до Пресвятої Богородиці у виконанні хоровою капелою «Дударик». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вже 30 років поспіль з ініціативи хорової капели «Дударик» 24 серпня до Дня Незалежності України на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відправляється Акафіст до Пресвятої Богородиці та проводиться урочистий концерт. Цей рік не буде винятком.

Усіх львів’ян та гостей міста запрошують прийти на спільну молитву 24 серпня о 16.30 год. на площу біля пам’ятника Кобзарю.

«Наша хороша традиція – розпочинати будь-яку справу з Богом, з молитвою. Традиційно, у День народження нашої держави, а насправді – День народження кожного з нас, будемо мати гарну нагоду зібратись разом та помолитись за мир для України. Бо хоч і святкуємо 30 років Незалежності, наші вояки досі в окопах, ворог на окупованій території. Спільна молитва має справді велику силу. Як і щороку, це буде екуменічна молитва під справді блаженний спів нашого «Дударика», – коментує Євген Бойко, директор департаменту «Адміністрація міського голови».

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Детально про те, як у Львові святкуватимуть День Незалежності та перелік усіх найважливіших подій читайте тут.

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