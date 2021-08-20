У Академії сухопутних військ відбувся випуск молодших лейтенантів

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся третій випуск слухачів «курсів лідерства тактичного рівня». Під час випуску новоспечених молодших лейтенантів молодший лейтенант Орест Рись освідчився своїй коханій дівчині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Урочистості з нагоди випуску новоспечених молодших лейтенантів відбулись у містечку «Академічне», що в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

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Також тут молодший лейтенант Орест Рись освідчився своїй коханій дівчині, яка радісно погодилася.

Як зазначив начальник Національної академії сухопутних генерал-лейтенант Павло Ткачук, саме Академія три роки тому став ініціатором підготовки офіцерів тактичної ланки.

«Саме наш навчальний заклад три роки тому став ініціатором підготовки офіцерів тактичної ланки з-поміж осіб з вищою цивільною освітою. Віднині вчорашнім слухачам курсів, а сьогодні вже повноправним офіцерам Вітчизняного війська, бажаю розбудовувати Збройні Сили України, примножувати їхні здобутки», – сказав Павло Ткачук.

Нагадаємо, 23 серпня з нагоди святкування Дня прапора вулицями Львова святковою ходою пройде понад 850 військових, а найбільше – з Академії сухопутних військ.

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