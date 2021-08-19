У Львові майже тисяча військових візьме участь у марші до Дня прапора

З нагоди святкування Дня прапора вулицями Львова пройде понад 850 військових. Серед них службовці Збройних сил України та країн-партнерів, рятувальники, правоохоронці та курсанти навчальних закладів. Про це під час брифінгу у пресклубі повідомив речник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного військ Антон Миронович.

Всього до цього заходу залучать більше 850 військових, службовців із Збройних сил України, Національної гвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та країн-партнерів, зокрема із США, Канади та Литви.

Святковий марш пройде від вул. Сахарова до Монументу слави.

«Вони будуть йти у всьому спорядженні, щоб показати красу та міць українського війська», – сказав Антон Миронович.

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Окрім цього на території Академії, вул. Героїв Майдану, 32, відбудеться відкриття найбільшого флагштоку області та церемонія підняття прапора України.

Після урочистостей, 23 серпня, Академія сухопутних військ відкриє свої двері для всіх охочих. Цей відбудеться в рамках святкування Дня державного прапора України та 30-річчя Незалежності.

Вони представлять зразки озброєння, які стоять у вітчизняного війська Нацгвардії, обладнання, яке використовують рятувальники, та стрілецьку зброю.

«Всі відвідувачі матимуть можливість зануритися у військову справу», – прокоментував Антон Миронович.

Як заявив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА Дмитро Посипанко, всі заходи, присвячені 30-річчю Незалежності, відбуватимуться під гаслом «Ти у мене єдина».

Нагадаємо, 19 серпня частину Стрийської у Львові перекриють через репетицію військового маршу. Так робитимуть ще двічі.

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