На Львівщині проведуть Всеукраїнський шаховий турнір «Кубок сестер Музичук»

З нагоди 30-річчя Незалежності у «Підгорецькому маєтку» на Львівщині вперше проведуть Всеукраїнський шаховий турнір «Кубок сестер Музичук». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Змагання відбудуться у «Підгорецькому маєтку» на Стрийщині, бо саме у цьому краї народились та зростали українські шахістки.

Турнір відбудеться за швейцарською системою в 9 турів за правилами швидких шахів. Контроль часу 10 хвилин + 5 секунд за хід кожному учаснику до закінчення партії з використанням електронних шахових годинників.

Учасники турніру отримають сувенір від Анни та Марії Музичук. Переможці та призери будуть нагороджені кубками, медалями, грамотами та грошовими винагородами.

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Нагадаємо, Анна та Марія Музичук, мешканки Львівщини, потрапили у ТОП-10 найсильніших шахісток світу.

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