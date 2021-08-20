ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині проведуть Всеукраїнський шаховий турнір «Кубок сестер Музичук»

Дарина Романишин

|

З нагоди 30-річчя Незалежності у «Підгорецькому маєтку» на Львівщині вперше проведуть Всеукраїнський шаховий турнір «Кубок сестер Музичук». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Змагання відбудуться у «Підгорецькому маєтку» на Стрийщині, бо саме у цьому краї народились та зростали українські шахістки.
Турнір відбудеться за швейцарською системою в 9 турів за правилами швидких шахів. Контроль часу 10 хвилин + 5 секунд за хід кожному учаснику до закінчення партії з використанням електронних шахових годинників.

Учасники турніру отримають сувенір від Анни та Марії Музичук. Переможці та призери будуть нагороджені кубками, медалями, грамотами та грошовими винагородами.

Реклама партнерів

Нагадаємо, Анна та Марія Музичук, мешканки Львівщини, потрапили у ТОП-10 найсильніших шахісток світу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів