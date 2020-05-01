ОСТАННІ НОВИНИ

Сестри Музичук – в ТОП-10 найсильніших шахісток світу

Вероніка Рой

|

Мешканки Львівщини Анна та Марія Музичук потрапили у ТОП-10 найсильніших шахісток світу. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

 

Міжнародна федерація шахів представила рейтинг-лист станом на 1 травня 2020 року. До ТОП-10  жіночого рейтингу, як і раніше, входять дві українки – представниці Львівщини – Марія Музичук та її старша сестра Анна Музичук. Вони посідають, як і станом на 1 квітня, 6 і 7 місця.

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, є ще одна представниця Львівщини – Наталія Букса. Вона у рейтингу займає 55 місце.

У світову сотню серед чоловіків входять троє львів’ян: Юрій Криворучко – 51 місце, Василь Іванчук – 59 місце та Андрій Волокітін – 97 місце.

Рейтинг серед жінок продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань, а серед чоловіків – норвежець Магнус Карлсен (2863).

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...