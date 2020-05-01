Сестри Музичук – в ТОП-10 найсильніших шахісток світу

Мешканки Львівщини Анна та Марія Музичук потрапили у ТОП-10 найсильніших шахісток світу. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Міжнародна федерація шахів представила рейтинг-лист станом на 1 травня 2020 року. До ТОП-10 жіночого рейтингу, як і раніше, входять дві українки – представниці Львівщини – Марія Музичук та її старша сестра Анна Музичук. Вони посідають, як і станом на 1 квітня, 6 і 7 місця.

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, є ще одна представниця Львівщини – Наталія Букса. Вона у рейтингу займає 55 місце.

У світову сотню серед чоловіків входять троє львів’ян: Юрій Криворучко – 51 місце, Василь Іванчук – 59 місце та Андрій Волокітін – 97 місце.

Рейтинг серед жінок продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань, а серед чоловіків – норвежець Магнус Карлсен (2863).