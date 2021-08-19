Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca як гуманітарну допомогу

Протягом 16-18 серпня Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca від Греції, Польщі й Литви. Про це у Facebook повідомила преслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

16 серпня Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу.

Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.

У МОЗ нагадують, що AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Реклама партнерів

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.

Вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними, адже їхня технологія виробництва і склад є ідентичним. Якщо перше щеплення ви отримали вакциною одного виробника, то другу дозу можна отримати цією ж вакциною будь-якої іншої країни виробництва.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, перші дослідження показали її ефективність на рівні 62%, згодом стало відомо, що одна доза оксфордської вакцини дає 76% захисту на три місяці. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повне щеплення передбачає дві дози.

Сам виробник стверджував, що вакцина AstraZeneca на 100% ефективна проти важких форм коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.