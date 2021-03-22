AstraZeneca на 100% ефективна проти важких форм Covid-19, – виробник

Компанія AstraZeneca заявила, що їхня вакцина на 100% ефективна для уникнення важких та критичних форм коронавірусу та госпіталізації хворих. Як повідомили у пресслужбі виробника, це було доведено під час третьої фази випробувань препарату. Про це передає Львівський портал.

Також випробування показали, що препарат на 79% ефективний для запобігання інфікуванню коронавірусом. В експерименті взяли участь 32 449 пацієнтів. Відтак, серед них симптоми виявили лише у 141 особи. Співвідношення введення вакцини та плацебо становило 2 до 1.

Згідно з результатами дослідження, для учасників віком від 65 років ефективність вакцини становила 80%.

«Вона переносилась добре, і незалежна комісія не виявила жодних проблем із безпекою, пов’язаних з вакциною. Було здійснено спеціальне дослідження випадків тромбозу, а також тромбозу мозкових венозних синусів зокрема за сприяння незалежного невролога. Комісія не виявила підвищеного ризику тромбозу або подій, що характеризуються тромбозом, серед 21 583 учасників досліджень, котрі отримали принаймні одну дозу вакцини», – йдеться у повідомленні.

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За словами виконавчого віце-президента з науково-дослідних робіт BioPharmaceuticals Мене Пангалоса, отримані результати випробування доводять, що вакцина добре переноситься та є високоефективною проти усіх форм тяжкості COVID-19 та у всіх вікових групах.

«Ми впевнені, що ця вакцина може зіграти важливу роль у захисті мільйонів людей у ​​всьому світі від цього смертельного вірусу. Ми готуємось подати ці висновки до Управління з контролю за продуктами та ліками США та щодо розповсюдження мільйонів доз по всій Америці, якщо вакцина отримає санкцію США на екстрене використання», – відзначив науковець.

Зазначимо, що приблизно 20% учасників дослідження мали 65 та більше років. Майже у 60% були супутні захворювання, пов’язані з підвищеним ризиком для важкого перебігу COVID-19 такі як діабет, ожиріння або серцеві захворювання.

Піддослідним вводили дві дози з інтервалом 4 тижні. Попередні випробування показали, що збільшений інтервал до 12 тижнів продемонстрував більшу ефективність, що також підтверджувалося даними імуногенності. Відтак, отримання другої дози з інтервалом більше ніж 4 тижні може ще більше підвищити ефективність та збільшити кількість людей, які можуть отримати свою першу дозу.

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