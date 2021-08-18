За 7,6 млн відреставрують дві пам’ятки архітектури у Львові

У Львові за 7,6 млн грн проведуть реставраційні роботи у двох будинках – пам’ятках архітектури місцевого значення. Мова йде про будівлю Львівської академії мистецтв, що на вул. Снопківській, 47, та будинок на вул. Б. Хмельницького, 11. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як інформують у мерії, Львів отримав дозволи від Інспекції держархбудконтролю на проведення реставраційних робіт у двох будинках – пам’ятках архітектури місцевого значення. Йдеться про будівлю Львівської академії мистецтв, що на вул. Снопківській, 47, де відновлять дах. Також реставрацію даху і фасаду проведуть у будинку на вул. Б. Хмельницького, 11, де колись працював кінотеатр.

Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, підготовчі роботи на вул. Снопківській, 47 вже розпочали.

«Тендер виграла компанія «В.Ф.Ф». Ми провели зустріч з ректором, узгодили всі господарські питання і розпочали підготовчі роботи. На вул. Хмельницького, 11 теж маємо дозвіл і орієнтовно після 25 серпня стартуємо. Тут, окрім даху, відреставрують і фасад. Відповідно до результатів тендеру, роботи тут виконає компанія «Ренесанс», – зазначила Лілія Онищенко.

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Планується, що Львівська академія мистецтв матиме нову покрівлю вже до кінця року. А будинок №11 на вул. Хмельницького буде перехідним об’єктом, оскільки реставраційні роботи тут складніші і закінчать їх вже наступного року.

Роботи фінансують з міського бюджету. Будинок на вул. Снопківській реставруватимуть за 2,5 млн грн, а для будинку на вул. Б. Хмельницького, – 5,1 млн грн.

Також у міськраді ще чекають дозвіл на проведення реставрації даху каплиці Трьох святителів, що на вул. Руській, 7.

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