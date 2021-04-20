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Пам’ятку архітектури на Б. Хмельницького, де колись був кінотеатр, відреставрують

Вероніка Рой

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У будинку-пам’ятки архітектури на вул. Б. Хмельницького, 11, де коли працював кінотеатр, ремонтно-реставраційні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У пам’ятці архітектури хочуть провести реставрацію фасаду, ремонт даху і ремонт та часткову заміну водостічних труб. На ремонтні роботи планують витратити понад 5 млн грн.

«На замовлення нашого управління у 2019 році була розроблена проєктно-кошторисна документація «Реставраційно-ремонтні роботи будинку-пам’ятки архітектури на вул. Б. Хмельницького, 11, охоронний № 360». Очікувана вартість робіт з будівельного підряду становить приблизно 5,7 млн грн», – повідомили в управлінні охорони історичного середовища.

У будинку на вул. Б. Хмельницького, 11 діяв кінотеатр зі зміною назв і власників: «Сфінкс»(1913–1918, 1926–1933), «Мева» (1933, 1941–1944), «Адрія» (1933–1939), «Кінотеатр ім. 17 Вересня» (1946–1949). З 1949 р. він називався «Кінотеатр ім. Б. Хмельницького». У 1990-х рр. основу репертуару складали стрічки індійського виробництва. У 2007 р. Львівська міська рада ухвалила рішення про ліквідацію Державного комунального підприємства «Кінотеатр ім. Б. Хмельницького».

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