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У мерії розповіли, чому на вулиці Чернівецькій зсунувся асфальт

Дарина Романишин

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Як пояснили у Львівській міськраді зсув асфальту на вул. Чернівецькій стався через високу температуру та навантаженість дороги. Підрядник власним коштом відремонтує цей зсув. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

На повороті вул. Чернівецької зсунулось асфальтне покриття. Як пояснив заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич, причиною зсуву є спекотна температура і проїзд по цьому відрізку великої кількості автобусів і вантажівок.

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Сьогодні ж вулиця Чернівецька перебуває на гарантійному обслуговуванні, тому до початку осені підрядник виправить все власним коштом.

Як розповіли у «Львівавтодор», вся дорога вул. Чернігівської зроблена однаковим асфальтом.

До слова, із 15 серпня на Львівщині обмежили рух вантажівок. Таку норму ввели влітку по всій Україні, якщо температура повітря сягає 28 градусів тепла і вище.

Натомість, як зазначили у підприємстві, на вул. Чернівецькій не можуть обмежити рух автобусів і вантажівок, адже вони забезпечують життєдіяльність Львова і гостей міста.

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ФОТО: ARTEM ARTEMIY

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