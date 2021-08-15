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На Львівщині обмежили рух вантажівок

Ольга Денисяка

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У неділю, 15 серпня, на дорогах загального користування Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Обмеження на рух вантажівок вводять влітку по всій Україні, якщо температура повітря сягає 28 градусів тепла і вище.

Перечекати спеку на Львівщині водії вантажівок можуть на спеціальних майданчиках. Їх облаштували на трасах Київ – Чоп, Львів – Краковець, Тернопіль – Львів – Рава-Руська, об’їзній Львова та на інших локаціях. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

Великоваговим транспортним засобом вважається транспорт масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн».

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Разом з тим, обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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