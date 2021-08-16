Змія вклала на лікарняне ліжко мешканку Стрия

До лікарні з укусом змії потрапила жителька Стрия, яку під час прогулянки у селі Нагірне Стрийського району вкусила змія. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

60-річну жительку м. Стрий, що на Львівщині, змія вкусила у праву гомілку під час прогулянки у с. Нагірне. Відтак 15 серпня близько 20:10 год. в стані середнього ступеня важкості її було госпіталізовано у реанімаційне відділення Сколівської центральної міської лікарні.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше десятка людей.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Реклама партнерів

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.