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Шевченківський гай запрошує на святкування 30-річчя незалежності

Ольга Денисяка

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Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує на родинний концерт з приводу 30-го Дня Незалежності України. Святкова програма у музеї триватиме впродовж двох днів, 22-23 серпня.Про це Львівськомупорталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Події відбуватимуться на трьох галявинах Шевченківського гаю:

22 серпня, 13:00 – 19:00 год.

Головна галявина:

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  • 13:00 год. грандіозний концерт за участі: Wszystko, Шосте чуття, Panchyshyn, ЛТК, Yagodа, The Marinson та Маріанна Ільків.
  • святкова програма від Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова;
  • родинна інтерактивна прогулянка-квест «Музей зблизька»;
  • відкриття фотовиставки «Фронтові друзі»;
  • шоу від кінологічної школи Dog Friend.

Дитяча галявина :

  • розваги від Парку безмежних розваг  «Планета мрій»;
  • галявина творчості від майстерні «Шо ми натворили»: розпис дзиґ та горняток, плетіння браслетів, петриківський розпис та багато іншого;
  • робото-технічний майстер-клас від IT STEP SCHOOL.

Фольклорна галявина:

  • автентичні танці від творчої майстерні «Дриґ»
  • Упродовж свята діятимуть найрізноманітніші майстерки:
  • боді-арт;
  • бісероплетіння;
  • гра в шахи;
  • паперопластика;
  • виготовлення солодкої вати;
  • ляльки-мотанки;
  • орігамі;
  • іграшки з сіна.

Для військових та їх сімей (за наявності посвідчення) у цей день вхід безкоштовний.

23 серпня, 14:00 – 15:30 год.

Творча зустріч із ансамблем народної пісні та побутового танцю «ОКСАМИТ» з м. Запоріжжя. У програмі народні, авторські пісні, обрядове дійство, побутові танці. Вхід за музейними квитками.

Львівський портал повідомляв про те, як у Львові відзначатимуть День Незалежності. Програма тут.

Додамо, що з переліком подій, що відбуваються у Шевченківському гаю у серпні, можна ознайомитись за цим посиланням.

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