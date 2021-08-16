Шевченківський гай запрошує на святкування 30-річчя незалежності

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує на родинний концерт з приводу 30-го Дня Незалежності України. Святкова програма у музеї триватиме впродовж двох днів, 22-23 серпня.Про це Львівськомупорталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Події відбуватимуться на трьох галявинах Шевченківського гаю:
22 серпня, 13:00 – 19:00 год.
Головна галявина:
- 13:00 год. грандіозний концерт за участі: Wszystko, Шосте чуття, Panchyshyn, ЛТК, Yagodа, The Marinson та Маріанна Ільків.
- святкова програма від Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова;
- родинна інтерактивна прогулянка-квест «Музей зблизька»;
- відкриття фотовиставки «Фронтові друзі»;
- шоу від кінологічної школи Dog Friend.
Дитяча галявина :
- розваги від Парку безмежних розваг «Планета мрій»;
- галявина творчості від майстерні «Шо ми натворили»: розпис дзиґ та горняток, плетіння браслетів, петриківський розпис та багато іншого;
- робото-технічний майстер-клас від IT STEP SCHOOL.
Фольклорна галявина:
- автентичні танці від творчої майстерні «Дриґ»
- Упродовж свята діятимуть найрізноманітніші майстерки:
- боді-арт;
- бісероплетіння;
- гра в шахи;
- паперопластика;
- виготовлення солодкої вати;
- ляльки-мотанки;
- орігамі;
- іграшки з сіна.
Для військових та їх сімей (за наявності посвідчення) у цей день вхід безкоштовний.
23 серпня, 14:00 – 15:30 год.
Творча зустріч із ансамблем народної пісні та побутового танцю «ОКСАМИТ» з м. Запоріжжя. У програмі народні, авторські пісні, обрядове дійство, побутові танці. Вхід за музейними квитками.
Львівський портал повідомляв про те, як у Львові відзначатимуть День Незалежності. Програма – тут.
Додамо, що з переліком подій, що відбуваються у Шевченківському гаю у серпні, можна ознайомитись за цим посиланням.
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Ольга Денисяка