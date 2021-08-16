Шевченківський гай запрошує на святкування 30-річчя незалежності

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує на родинний концерт з приводу 30-го Дня Незалежності України. Святкова програма у музеї триватиме впродовж двох днів, 22-23 серпня.Про це Львівськомупорталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Події відбуватимуться на трьох галявинах Шевченківського гаю:

22 серпня, 13:00 – 19:00 год.

Головна галявина:

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13:00 год. грандіозний концерт за участі: Wszystko, Шосте чуття, Panchyshyn, ЛТК, Yagodа, The Marinson та Маріанна Ільків.

святкова програма від Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова;

родинна інтерактивна прогулянка-квест «Музей зблизька»;

відкриття фотовиставки «Фронтові друзі»;

шоу від кінологічної школи Dog Friend.

Дитяча галявина :

розваги від Парку безмежних розваг «Планета мрій»;

галявина творчості від майстерні «Шо ми натворили»: розпис дзиґ та горняток, плетіння браслетів, петриківський розпис та багато іншого;

робото-технічний майстер-клас від IT STEP SCHOOL.

Фольклорна галявина:

автентичні танці від творчої майстерні «Дриґ»

Упродовж свята діятимуть найрізноманітніші майстерки:



боді-арт;

бісероплетіння;

гра в шахи;

паперопластика;

виготовлення солодкої вати;

ляльки-мотанки;

орігамі;

іграшки з сіна.

Для військових та їх сімей (за наявності посвідчення) у цей день вхід безкоштовний.

23 серпня, 14:00 – 15:30 год.

Творча зустріч із ансамблем народної пісні та побутового танцю «ОКСАМИТ» з м. Запоріжжя. У програмі народні, авторські пісні, обрядове дійство, побутові танці. Вхід за музейними квитками.

Львівський портал повідомляв про те, як у Львові відзначатимуть День Незалежності. Програма – тут.

Додамо, що з переліком подій, що відбуваються у Шевченківському гаю у серпні, можна ознайомитись за цим посиланням.

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