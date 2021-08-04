Протягом серпня у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) відбудеться низка подій. Зокрема, львів’ян запрошують на перегляди фільмів просто неба та на урочисті заходи, присвячені 30-літтю Незалежності України. Про це інформує пресслужба музею.

Перелік подій, що відбудуться у Шевченківському гаю у серпні:

5 серпня

У четвер, 5 серпня, о 15.00 год. відбудеться відкриття виставки живопису відомої мисткині Ірини Гресик «На межі можливого».

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6, 13, 20 та 27 серпня львів’ян кличуть на перегляди фільмів просто неба.

Кіно-скансен: щоп’ятниці о 20.00 ретроспектива старого українського кіно.

6 липня – «Земля», О. Довженко

13 липня – «За двома зайцями», В. Іванов

20 липня – «Камінний хрест», Л.Осика

27 липня – «Енеїда», В. Дахно

24 серпня

24 серпня відбудуться урочисті заходи, присвячені 30-літтю Незалежності України. Більше деталей з’являтиметься на Facebook-сторінці музею.

29 серпня

29 серпня у рамках проєкту АРТ-СКАНСЕН відбудеться чергова зустріч митців Портрет Музею: Етюд Шостий. Зареєструватися можна за посиланням.

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