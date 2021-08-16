На Львівщині спіймали ще одну шахрайку, яка продавала у соцмережах неіснуючий одяг

У Соснівці, що у Червоноградському районі, поліцейські викрили 33-річну жінку, котра у соціальних мережах продавала одяг, якого у наявності не було, а потім привласнювала гроші покупців. Зловмисниці вже повідомили про підозру у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
33-річна мешканка Сокаля створювала акаунти у соціальних мережах , в який розміщувала оголошення про продаж одягу. Проте коли покупці переказували гроші за товар на її картковий рахунок, вона привласнювала їх,. Після цього акаунт ставав неактивним.
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які потерпіли від дій онлайн-шахрайки.
Нагадаємо, днями раніше поліція викрили 25-річну львів’янку, котра у соціальних мережах також продавала одяг та взуття, яких у неї у наявності не було. Зловмисниця щонайменше дев’ять разів у шахрайських спосіб привласнила кошти клієнтів.
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Вероніка Рой