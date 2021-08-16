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Львівські лучниці потрапили у трійку найкращих на чемпіонаті світу

Дарина Романишин

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У неділю, 15 серпня, двоє львівських лучниць здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу зі стрільби серед юніорок у командних змаганнях та портапили у ТОП-3 цього чемпіонату. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської облдержадміністрації.

Так, Варвара Ілляш та Жанна Наумова вибороли бронзові нагороди й зайняли місця у трійці лідерів чемпіонату світу.

18-річна Варвара Ілляш тренується у Спеціалізованій школі олімпійського резерву «Веслярик». Її наставниця – Марія Гавелко. Ровесницю Варвари – Жанну Наумову тренує Світлана Колядінцева.

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Напередодні медаль для національної збірної здобула ще одна вихованка львівської школи стрільби з лука – 16-річна Дзвенислава Черник. Вона стала віце-чемпіонкою серед кадетів.

Нагадаємо, у 11-15 серпня у Вроцлаві відбувався чемпіонат світу зі стрільби з олімпійського і блочного луку серед юніорів та кадетів (World Archery Youth Championships 2021).

Від збірної України на чемпіонат поїхали 18 лучників, четверо з них – львів’яни.

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