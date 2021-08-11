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Четверо львівських лучників боротимуться за медалі на Чемпіонаті світу

Дарина Романишин

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Четверо львівських стрільців змагатимуться за медалі на Юніорсько-кадетському чемпіонаті світу у Вроцлаві. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

У Вроцлаві стартував чемпіонат світу зі стрільби з олімпійського і блочного луку серед юніорів та кадетів (World Archery Youth Championships 2021).

Від збірної України на чемпіонат поїхали 18 лучників, четверо з них – львів’яни:

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  • Іван-Павло Мількович (20 років, олімпійський лук, юніори)
  • Жанна Наумова (18 років, олімпійський лук, юніори)
  • Варвара Ілляш (18 років, олімпійський лук, юніори)
  • Дзвенислава Черник (16 років, олімпійський лук, кадети).

Змагання завершаться 15 серпня.

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