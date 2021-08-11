Четверо львівських лучників боротимуться за медалі на Чемпіонаті світу

Четверо львівських стрільців змагатимуться за медалі на Юніорсько-кадетському чемпіонаті світу у Вроцлаві. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

У Вроцлаві стартував чемпіонат світу зі стрільби з олімпійського і блочного луку серед юніорів та кадетів (World Archery Youth Championships 2021).

Від збірної України на чемпіонат поїхали 18 лучників, четверо з них – львів’яни:

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Іван-Павло Мількович (20 років, олімпійський лук, юніори)

Жанна Наумова (18 років, олімпійський лук, юніори)

Варвара Ілляш (18 років, олімпійський лук, юніори)

Дзвенислава Черник (16 років, олімпійський лук, кадети).

Змагання завершаться 15 серпня.

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