Четверо львівських лучників боротимуться за медалі на Чемпіонаті світу

Четверо львівських стрільців змагатимуться за медалі на Юніорсько-кадетському чемпіонаті світу у Вроцлаві. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.
У Вроцлаві стартував чемпіонат світу зі стрільби з олімпійського і блочного луку серед юніорів та кадетів (World Archery Youth Championships 2021).
Від збірної України на чемпіонат поїхали 18 лучників, четверо з них – львів’яни:
- Іван-Павло Мількович (20 років, олімпійський лук, юніори)
- Жанна Наумова (18 років, олімпійський лук, юніори)
- Варвара Ілляш (18 років, олімпійський лук, юніори)
- Дзвенислава Черник (16 років, олімпійський лук, кадети).
Змагання завершаться 15 серпня.
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Дарина Романишин