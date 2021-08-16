ОСТАННІ НОВИНИ

Гроза на Львівщині знеструмила майже 50 населених пунктів

Дарина Романишин

|

Гроза і сильний вітер, які пройшли 16 серпня, пошкодили лінії електропередач. Через це без світла залишились майже 50 населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Негода, яка пронеслась Львівщиною 16 серпня, пошкодила 6 ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 48 населених пунктів (38 повністю та 10 частково).

Зокрема, знеструмлені такі розподільні електромережі та населені пункти у:

  • Східному РЕМ (Буська частина),
  • Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька част.),
  • Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),
  • Карпатському РЕМ (Самбірська част.).

Над відновленням електропостачання працюють 12 аварійних бригад «Львівобленерго». До робіт залучили 39 працівників та 18 одиниць техніки.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів