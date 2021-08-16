Гроза на Львівщині знеструмила майже 50 населених пунктів

Гроза і сильний вітер, які пройшли 16 серпня, пошкодили лінії електропередач. Через це без світла залишились майже 50 населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».
Негода, яка пронеслась Львівщиною 16 серпня, пошкодила 6 ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 48 населених пунктів (38 повністю та 10 частково).
Зокрема, знеструмлені такі розподільні електромережі та населені пункти у:
- Східному РЕМ (Буська частина),
- Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька част.),
- Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),
- Карпатському РЕМ (Самбірська част.).
Над відновленням електропостачання працюють 12 аварійних бригад «Львівобленерго». До робіт залучили 39 працівників та 18 одиниць техніки.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Дарина Романишин