Гроза на Львівщині знеструмила майже 50 населених пунктів

Гроза і сильний вітер, які пройшли 16 серпня, пошкодили лінії електропередач. Через це без світла залишились майже 50 населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Негода, яка пронеслась Львівщиною 16 серпня, пошкодила 6 ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 48 населених пунктів (38 повністю та 10 частково).

Зокрема, знеструмлені такі розподільні електромережі та населені пункти у:

Східному РЕМ (Буська частина),

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька част.),

Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),

Карпатському РЕМ (Самбірська част.).

Над відновленням електропостачання працюють 12 аварійних бригад «Львівобленерго». До робіт залучили 39 працівників та 18 одиниць техніки.

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