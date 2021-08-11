Жителів Львівщини запрошують до участі в фотоконкурсі для Вікіпедії

Жителів Львівської області запрошують долучатися до фотоконкурсу і робити світлини об’єктів культурної спадщини України для Вікіпедії. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Організатори запрошують долучатися до конкурсу, щоб показати унікальність історико-культурних об’єктів свого краю та привернути увагу до їхнього сучасного стану.

Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі. Для цього протягом вересня слід завантажувати на Вікісховище авторські світлини чи відео відповідно до конкурсних списків пам’яток. Десять найкращих світлин змагатимуться на міжнародному рівні.

Конкурсний список складається з понад 92 тисяч пам’яток нерухомої спадщини з усіх областей України (включно із Кримом). Протягом попередніх років понад три тисячі учасників завантажили майже 330 тисяч світлин близько 38 тисяч об’єктів культурної спадщини – культових споруд, будинків, палаців.

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Більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин для Вікіпедії. Конкурс має на меті це виправити.

Детальніше про участь в конкурсі можна дізнатися тут.

Зазначимо, що цього року найбільший у світі міжнародний фотоконкурс триватиме з 1 по 30 вересня. В Україні він пройде вже вдесяте.

Мета проєкту – зібрати світлини всіх пам’яток нерухомої культурної спадщини України для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Довідково: «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) – міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який започаткували у 2010 році в Нідерландах. Всього за час проведення конкурсу було завантажено понад 2,6 млн фотографій.

Нагадаємо, переможцем номінації «Найкраща світлина Львівської області 2019» в українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» стала світлина фотографа Михайла Ременюка.

У спецномінації Максим Присяжнюк також переміг із світлинами Києва та Львова.

Фото дерев’яної церкви Святого Юрія у Дрогобичі стало переможцем в українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» у 2020 році. Автором є Олена Курило.

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