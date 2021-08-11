ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян попереджають про шквали та град

Ольга Денисяка

|

Ввечері 11 серпня у Львові прогнозують сильний вітер, шквали та град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, до кінця доби очікують пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град. Завтра, 12 серпня, очікують вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м.

Водночас у міській раді закликають дотримуватись правил безпеки:

Реклама партнерів
  • Всі вікна в будинку або квартирі при сильних шквальних вітрах повинні бути щільно закриті.
  • З незасклених балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки і т.п.).
  • Опинившись на вулиці в шторм слід триматися якомога далі від рекламних щитів (і інших навісних конструкцій), ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, бібліотека, торговий центр, під’їзд будинку, кінотеатр) або природному укритті до його стихання.
  • Великі дерева! Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт, тому що дерево може впасти або розламатися його гілки, які також можуть бути небезпечні при падінні.
  • Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
  • Зазначимо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Львівський портал повідомляв, що впродовж тижня на Львівщині прогнозують спекотну і хмарну погоду, а на вихідних, 14-15 серпня, синоптики очікують до +33 градусів тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів