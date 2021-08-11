Львів’ян попереджають про шквали та град

Ввечері 11 серпня у Львові прогнозують сильний вітер, шквали та град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Так, до кінця доби очікують пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град. Завтра, 12 серпня, очікують вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м.
Водночас у міській раді закликають дотримуватись правил безпеки:
- Всі вікна в будинку або квартирі при сильних шквальних вітрах повинні бути щільно закриті.
- З незасклених балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки і т.п.).
- Опинившись на вулиці в шторм слід триматися якомога далі від рекламних щитів (і інших навісних конструкцій), ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів.
- У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, бібліотека, торговий центр, під’їзд будинку, кінотеатр) або природному укритті до його стихання.
- Великі дерева! Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт, тому що дерево може впасти або розламатися його гілки, які також можуть бути небезпечні при падінні.
- Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
- Зазначимо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.
Львівський портал повідомляв, що впродовж тижня на Львівщині прогнозують спекотну і хмарну погоду, а на вихідних, 14-15 серпня, синоптики очікують до +33 градусів тепла.
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Ольга Денисяка