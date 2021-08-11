Львів’ян попереджають про шквали та град

Ввечері 11 серпня у Львові прогнозують сильний вітер, шквали та град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, до кінця доби очікують пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град. Завтра, 12 серпня, очікують вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м.

Водночас у міській раді закликають дотримуватись правил безпеки:

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Всі вікна в будинку або квартирі при сильних шквальних вітрах повинні бути щільно закриті.

З незасклених балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки і т.п.).

Опинившись на вулиці в шторм слід триматися якомога далі від рекламних щитів (і інших навісних конструкцій), ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, бібліотека, торговий центр, під’їзд будинку, кінотеатр) або природному укритті до його стихання.

Великі дерева! Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт, тому що дерево може впасти або розламатися його гілки, які також можуть бути небезпечні при падінні.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Зазначимо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Львівський портал повідомляв, що впродовж тижня на Львівщині прогнозують спекотну і хмарну погоду, а на вихідних, 14-15 серпня, синоптики очікують до +33 градусів тепла.

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