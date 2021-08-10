На Львівщину повертається спека до +33°

Впродовж тижня на Львівщині прогнозують спекотну і хмарну погоду, а на вихідних, 14-15 серпня, синоптики очікують до +33 гардусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Так, завтра, 11 липня в області погнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 12 – 17°, а вдень 23 – 28° тепла.

Також синоптики попередажють про погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м.

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12-13 серпня на Львівщині буде хмарно та без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 10 – 15°, вдень 21 – 26° тепла.

На вихідних, 14 та 15 серпня, також буде хмарно та сухо. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 14 серпня 25 – 30°, 15 серпня 28 – 33° тепла.

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