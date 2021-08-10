ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину повертається спека до +33°

Ольга Денисяка

|

Впродовж тижня на Львівщині прогнозують спекотну і хмарну погоду, а на вихідних, 14-15 серпня, синоптики очікують до +33 гардусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Так, завтра, 11 липня в області погнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 12 – 17°, а вдень 23 – 28° тепла.

Також синоптики попередажють про погіршення  видимості в тумані 500 – 1000 м.

Реклама партнерів

12-13 серпня на Львівщині буде хмарно та без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 10 – 15°, вдень 21 – 26° тепла.

На вихідних, 14 та 15 серпня, також буде хмарно та сухо. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 14 серпня 25 – 30°, 15 серпня 28 – 33° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів