У Сокалі виявили плантацію коноплі

36-річний сокальчанин влаштував біля свого дому виробництво марихуани: на присадибній ділянці вирощував коноплю, яку відразу ж і сушив, і подрібнював. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Протиправну наркодіяльність викрили правоохоронці у межах спецоперації «Мак». Під час рейду у Сокалі вони натрапили на 36-річного місцевого мешканця, який вирощував коноплю.

Встановлено, що чоловік посадив нарковмісні рослини на ділянці біля свого дому, там же він їх сушив та подрібнював.

Під час обшуків поліцейські вилучили різні ємності з висушеною і вже подрібленою марихуаною, вага якої сягла більше 1 кг, кущі конопель та інші речові докази. Усе скерували на експертне дослідження.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 6 до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, поліцейська спецоперація «Мак» стартувала на Львівщині 31 травня. У її межах правоохоронці проводять рейди, аби виявити й знищити нелегальні посіви нарковмісних рослин й попередити їхнє потрапляння в незаконний обіг.

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