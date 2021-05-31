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На Львівщині стартувало «полювання» на макові плантації

Наталя Дуляба

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На території Львівської області розпочалась спецоперація «Мак», у межах якої правоохоронці шукають незаконні плантації із нарковмісними рослинами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, поліцейські вже розпочали комплекс оперативно-профілактичних заходів, аби виявити й знищити протиправні посіви маку, а також знищити канали надходження цих рослин у незаконний обіг.

Офіційно сіяти мак в Україні можуть лише підприємства, які мають на це ліцензію. На городі його вирощувати заборонено, адже навіть ождна рослина може стати сировиною для виготовлення наркотиків. Саме тому правоохоронці щороку й влаштовують рейди на макові плантації.

Посіви маку на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях є нелегальними. За такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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Посів чи вирощування більше 100 рослин снодійного маку або від 10 рослин конопель квалфікують за ст.310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 8500 грн), або до пів року арешту, або до трьох років обмеження волі. За правопорушення, скоєне повторно, передбачено до семи років тюрми.

За незаконне вирощування більше 500 рослин снодійного маку чи понад 50 рослин конопель «світить» від 3 до 7 років тюрми.

Натомість за виробництво, зберігання чи пересилання наркотичних речовин без мети збуту у невеликих розмірах передбачений штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн) або від 20 до 60 годин громадських робіт, або адмінарешт на 15 діб (ст.44 КУпАП).

Поліцейські закликають мешканців Львівщини бути законослухняними, не сіяти і не вирощувати нарковмісні рослини!

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