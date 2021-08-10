У Львові хірурги врятували покинуте немовля, в якого не було частини стравоходу

Лікарі «ОХМАТДИТу» врятували немовля з надважкою вадою – у нього не було частини стравоходу. Хлопчик 4 місяці жив у лікарні, бо батьки відмовились від нього в пологовому будинку. Про це повідомили на сторінці у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Маленькому пацієнтові – 4 місяці. Хлопчик народився з вадою – у нього не було стравоходу (діагноз – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці). Від малечі відмовилися батьки у пологовому і його відразу перевели до «Охматдиту».

«Ми повністю обстежили хлопчика і почали лікування у кілька етапів. У проміжку між лікувальними процедурами і операціями старалися трохи побути мамами і татами для малючка, який був приречений на одужання сам. Зазвичай атрезія стравоходу в дітей – це коли немає частини стравоходу з роз’єднаними дистальним і проксимальним сегментами. Така вада – одна з найважчих, несумісних з життям, якщо допомога хірурга надана невчасно», – розповідають медики.

Реклама партнерів

Немовля не могло самостійно ковтати, кожне годування ставало катастрофою – їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему.

Хірурги почали перший етап – операцію для встановлення спеціальних кліпс, щоб перекрити доступ зі стравоходу у трахею і вміст шлунка не потрапляв у легеню.

На другому етапі лікарі пересікли стравохід і з’єднали його із сліпим сегментом шлунку, дефект закрили власними тканинами стравоходу дитини.

Після операцій у дитини залишилися рубці, сталося звуження стравоходу. Щоб цей стан усунути, триває серія хірургічних процедур – бужування стравоходу. Тобто малюк ще залишається під нагдядом лікарів.

«Зараз наш Ромчик чемно сам смокче суміш з пляшечки (для таких діток це велике досягнення, адже вони тривалий час харчувалися через трубку у животику) і чекає на своїх маму і тата. Дитина нормально росте і розвивається, як інші діти, їсть сама і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування і він може їхати додому назавжди. Зараз він потребує догляду і всього, того, що інші діти його віку», – пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

Лікарі розповідають, що зараз дитина перебуває на контролі служби у справах дітей.

«Усім, хто впізнав у ньому свого синочка – вам туди. Ми, лікарі, зробили свою супергеройську частину дива, тепер – справа за дорослими, які мріють поділитися своєю любов’ю з одним маленьким хлопчиком. Від себе обіцяємо й надалі стежити за здоров’ям дитини і до 18 років залишатися ангелами-охоронцями Ромчика», –додають медики.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.