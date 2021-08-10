ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові хірурги врятували покинуте немовля, в якого не було частини стравоходу

Ольга Денисяка

|

Лікарі «ОХМАТДИТу» врятували немовля з надважкою вадою – у нього не було частини стравоходу. Хлопчик 4 місяці жив у лікарні, бо батьки відмовились від нього в пологовому будинку. Про це повідомили на сторінці у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Маленькому пацієнтові – 4 місяці. Хлопчик народився з вадою – у нього не було стравоходу (діагноз – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці). Від малечі відмовилися батьки у пологовому і його відразу перевели до «Охматдиту».

«Ми повністю обстежили хлопчика і почали лікування у кілька етапів. У проміжку між лікувальними процедурами і операціями старалися трохи побути мамами і татами для малючка, який був приречений на одужання сам. Зазвичай атрезія стравоходу в дітей – це коли немає частини стравоходу з роз’єднаними дистальним і проксимальним сегментами. Така вада – одна з найважчих, несумісних з життям, якщо допомога хірурга надана невчасно», – розповідають медики.

Реклама партнерів

Немовля не могло самостійно ковтати, кожне годування ставало катастрофою – їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему.

Хірурги почали перший етап – операцію для встановлення спеціальних кліпс, щоб перекрити доступ зі стравоходу у трахею і вміст шлунка не потрапляв у легеню.

На другому етапі лікарі пересікли стравохід і з’єднали його із сліпим сегментом шлунку, дефект закрили власними тканинами стравоходу дитини.

Після операцій у дитини залишилися рубці, сталося звуження стравоходу. Щоб цей стан усунути, триває серія хірургічних процедур – бужування стравоходу. Тобто малюк ще залишається під нагдядом лікарів.

«Зараз наш Ромчик чемно сам смокче суміш з пляшечки (для таких діток це велике досягнення, адже вони тривалий час харчувалися через трубку у животику) і чекає на своїх маму і тата. Дитина нормально росте і розвивається, як інші діти, їсть сама і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування і він може їхати додому назавжди. Зараз він потребує догляду і всього, того, що інші діти його віку», – пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

Лікарі розповідають, що зараз дитина перебуває на контролі служби у справах дітей.

«Усім, хто впізнав у ньому свого синочка – вам туди. Ми, лікарі, зробили свою супергеройську частину дива, тепер – справа за дорослими, які мріють поділитися своєю любов’ю з одним маленьким хлопчиком. Від себе обіцяємо й надалі стежити за здоров’ям дитини і до 18 років залишатися ангелами-охоронцями Ромчика», –додають медики.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів