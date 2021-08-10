Двох львівських медиків нагородили «Орденом Святого Пантелеймона»

У Києві в понеділок, 9 серпня, відбулися урочисте нагородження медиків «Орденом Святого Пантелеймона» за професіоналізм і милосердя. Почесні відзнаки отримали і двоє львівських медиків. Про це у Facebook повідомив голова регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» Олег Дуда.

За його словами, у номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров’я «Орден Святого Пантелеймона» отримав Андрій Базилевич – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, голова Світової федерації українських лікарських товариств.

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У номінації «Взірець служіння суспільству» почесну відзнаку отримала голова Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я сестра Севастіана Карвацька.

Зазначимо, за відзнаки змагалися четверо медиків зі Львівщини, які перемогли в регіональному відборі. Ще двоє фахівців боролися за «Медаль Святого Пантелеймона».

Нагадаємо, торік у номінації «Найкращий медичний працівник» «Орденом Святого Пантелеймона» був нагороджений Андрій Голод, який є фельдшером бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1. Медик пожертвував 10 тисяч гривень, які отримав за перемогу у номінації, на потреби онкохворих дітей.

Довідка

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість. Вона присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому. Ця відзнака спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.

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Фото: Олега Дуди, Микола Василечко, синод єпископів УГКЦ