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У Винниках забудовника через суд зобов’язали сплатити інвестиційний внесок

Наталя Дуляба

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Забудовника, який ухилявся від сплати понад 3,5 млн грн інвестиційного внеску, через суд змусили здійснити перерахунок до бюджету Винників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, обслуговуючий кооператив зводив на вул. Сахарова у Винниках багатоквартирний житловий будинок, проте не уклав угоди про сплату пайового внеску на розвиток інфраструктури і не перерахував до бюджету 3,57 млн грн.

Таким чином бюджет Винників не отримав надходжень, які сплачують компані-забудовники.

Через таке порушення прокурори подали в суд, який визнав забудовника винним і зобов’язав його перерахувати Винникам 3,57 млн грн.

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Зазначимо, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури оплачує кожен забудовник, який отримує право на будівництво у населеному пункті. Його розмір не є сталим, суму, яку має заплатити кожен девелопер, вираховують, зважаючи на низку критеріїв, в тому числі й на об’єми будівництва.

Із 2021 року в Україні скасували сплату забудовниками пайового внеску на розвиток інфраструктури. Втім у мерії Львова придумали, як цьогоріч ще заробити 150 млн грн на девелоперах.

До слова, у 2019 році Львів отримав 197 млн грн пайового внеску. Із таким показником місто було першим в Україні, яке отримало стільки коштів від забудовників.

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