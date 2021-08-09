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У Львові стартує подача проєктів Громадського бюджету. Як взяти участь

Дарина Романишин

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15 серпня розпочнеться подача проєктів Громадського бюджету Львова. Прийом заявок триватиме протягом місяця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Громадський бюджет Львова-2021 становитиме рекордних 75 млн грн.

Подавати свої проєкти з 15 серпня по 15 вересня можуть не лише львів’яни, а й мешканці всіх населених пунктів, якій увійшли до складу Львівської ОТГ:

  • Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі (Грибовецька сільрада);
  • Гряда, Воля-Гомулецька (Грядівська сільрада);
  • Зашків, Завадів, Зарудці (Зашківська сільрада);
  • Лисиничі, Підбірці (Лисиничівська сільрада);
  • Малехів;
  • Рясне-Руське, Підрясне (Рясне-Руська сільрада).

Найпростіше подати свій проєкт на Громадський бюджет можна за допомогою онлайн-платформи, яка доступна за цим посиланням.

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Автором проєкту може бути особа, що досягла 16 років, і створила ідею щодо покращення Львова (Львівської ОТГ), оформила її у вигляді проєкту.

Всі проєкти поділено на дві категорії: «Освітні та медичні проєкти» та «Інші проєкти». За обсягом фінансування поділяються на два види: малі проєкти (від 50 до 600 тисяч грн) та великі проєкти (від 600 тисяч грн до 3 млн грн).

Зазначимо, Громадський бюджет у Львові ввели у 2016 році. Його суть полягає у тому, що всі охочі можуть подавати на конкурс власні проєкти, а переможці, яких визначають голосуванням самих же львів’ян, отримують фінансування із міського бюджету.

Громадський бюджет здобув високий рівень зацікавлення у львів’ян. В 2019 році за кращі проєкти проголосували понад 103 тисячі мешканців, це на 50% більше у порівнянні з попереднім роком і уп’ятеро більше порівняно з 2016 роком.

Торік Громадський бюджет Львова сягнув 60 млн грн.  Дотепер повністю реалізувати вдалося лише чотири проєкти.

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