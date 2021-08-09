На Львівщині понад 70 населених пунктів залишились без світла через негоду

Через грози та пориви вітру, які були у неділю, 8 серпня, на Львівщині у 72 населених пунктах відключили світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Станом на понеділок, 9 серпня, 08:00 год. внаслідок стихії 17 ліній електропередач знеструмлені повністю та 4 частково. 42 населені пункти залишились без світла повністю та 30 частково.

Знеструмлення відбулось на таких розподільних електромережах (РЕМ):

Східному РЕМ (Буська частина),

Західному РЕМ (Жовківська част.),

Південному РЕМ (Сколівська част.),

Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Червоноградсько-Сокальська част.),

Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.),

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

За інформацією «Львівобленерго», на місці працюють 23 аварійні бригади та 34 одиниці спецтехніки. До ліквідації наслідків негоди залучили 75 працівників.

Реклама партнерів

У компанії нагадують, не можна наближатися до місця обриву проводу електромережі відстань менш як 8 м, а відходити на безпечну відстань треба «гусячим кроком» (звести ступні разом, не відриваючи її одна від одної і від землі, та пересуватися дрібними ковзними кроками) та в разі обриву ліній зразу ж викликати оперативну бригаду «Львівобленерго» за номером 0-800-30-15-68 .

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.