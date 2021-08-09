ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині понад 70 населених пунктів залишились без світла через негоду

Дарина Романишин

|

Через грози та пориви вітру, які були у неділю, 8 серпня, на Львівщині у 72 населених пунктах відключили світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».

Станом на понеділок, 9 серпня, 08:00 год. внаслідок стихії 17 ліній електропередач знеструмлені повністю та 4 частково. 42 населені пункти залишились без світла повністю та 30 частково.

Знеструмлення відбулось на таких розподільних електромережах (РЕМ):

  • Східному РЕМ (Буська частина),
  • Західному РЕМ (Жовківська част.),
  • Південному РЕМ (Сколівська част.),
  • Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Червоноградсько-Сокальська част.),
  • Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),
  • Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.),
  • ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

За інформацією «Львівобленерго», на місці працюють 23 аварійні бригади та 34 одиниці спецтехніки. До ліквідації наслідків негоди залучили 75 працівників.

Реклама партнерів

У компанії нагадують, не можна наближатися до місця обриву проводу електромережі відстань менш як 8 м, а відходити на безпечну відстань треба «гусячим кроком» (звести ступні разом, не відриваючи її одна від одної і від землі, та пересуватися дрібними ковзними кроками) та в разі обриву ліній зразу ж викликати оперативну бригаду «Львівобленерго» за номером  0-800-30-15-68 .

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів