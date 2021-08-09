На Львівщині понад 70 населених пунктів залишились без світла через негоду

Через грози та пориви вітру, які були у неділю, 8 серпня, на Львівщині у 72 населених пунктах відключили світло. Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Львівобленерго».
Станом на понеділок, 9 серпня, 08:00 год. внаслідок стихії 17 ліній електропередач знеструмлені повністю та 4 частково. 42 населені пункти залишились без світла повністю та 30 частково.
Знеструмлення відбулось на таких розподільних електромережах (РЕМ):
- Східному РЕМ (Буська частина),
- Західному РЕМ (Жовківська част.),
- Південному РЕМ (Сколівська част.),
- Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Червоноградсько-Сокальська част.),
- Центральному РЕМ (Перемишлянська част.),
- Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.),
- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).
За інформацією «Львівобленерго», на місці працюють 23 аварійні бригади та 34 одиниці спецтехніки. До ліквідації наслідків негоди залучили 75 працівників.
У компанії нагадують, не можна наближатися до місця обриву проводу електромережі відстань менш як 8 м, а відходити на безпечну відстань треба «гусячим кроком» (звести ступні разом, не відриваючи її одна від одної і від землі, та пересуватися дрібними ковзними кроками) та в разі обриву ліній зразу ж викликати оперативну бригаду «Львівобленерго» за номером 0-800-30-15-68 .
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Дарина Романишин