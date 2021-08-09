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На ліквідацію наслідків негоди Львів витратить 11,5 млн грн. На що підуть гроші

Наталя Дуляба

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Із резервного фонду бюджету Львівської МТГ виділили понад 11,5 млн грн на ліквідацію пошкоджень, які у місті спричинила негода. Відповідне рішення прийняли 9 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Протиаварійні роботи у трьох районах обійдуться Львову у понад 11,52 млн грн. За ці кошти лагодитимуть пошкоджені негодою дахи, будинки, вуличне освітлення, а також вирізатимуть дерева, що в будь-який момент можуть обвалитись.

На ліквідацію наслідків негоди у Галицькому районі виділили більше 2,95 млн:

  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №13 на вул. П. Куліша – 99 211 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №8 на вул. Пильникарській – 92 596 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №13 на вул. Городоцькій – 260 040,78 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №7 на пл. Старий Ринок – 178 408 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №27 на вул. Б. Хмельницького – 395 811,05 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №63 на вул. Городоцькій – 216 507,17 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №1 на просп. В. Чорновола – 237 106 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №1 на вул. П. Куліша – 149 682,83 грн;
  • видалення гостроаварійних дерев на території Галицького району – 920 000 грн;
  • відновлення скульптурної композиції українським бійцям Листопадового Чину на вул. Городоцька, 40 – 410 489 грн.

На те, аби відновити Личаківській район після негоди, витратять більше 1,85 млн грн:

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  • невідкладні протиаварійні роботи на шатрової покрівлі житлового будинку №7 на вул. Перехід – 248 648 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи покрівлі житлового будинку №28 на вул. Й. Коциловського – 163 409,56 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на шатрової покрівлі житлового будинку №10 на вул. Пекарській – 665 560 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №14 на вул. І. Вишенського – 274 772,48 грн;
  • видалення гостроаварійних дерев на території Личаківського району – 502 507 грн.

У Шевченківському районі за 3,87 млн грн виконають:

  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №14 на вул. Жовківській – 475 905 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №137 на вул. Б. Хмельницького – 479 508 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №12 на вул. Волинській – 296 176 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №139 на вул. Б. Хмельницького – 1 020 446 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №10 на вул. Зустрічній – 299 909 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на даху житлового будинку №74 на вул. Б. Хмельницького – 288 071 грн;
  • невідкладні протиаварійні роботи на підпірній стінці біля житлового будинку №14 на вул. В. Щурата – 1 014 167 грн.

Також понад 2,8 млн грн підуть на відновлення вуличного освітлення, яке у Львові було пошкоджене внаслідок негоди.

Нагадаємо, востаннє сильна гроза пройшла у Львові в неділю ввечері, 1 серпня. Тоді у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці. Одним із загиблих виявився 20-річний курсант Академії сухопутних військ.

Згодом у мерії заявили, що дерево не було аварійним і могло впасти на молоду пару внаслідок удару блискавки.

Загалом у цей вечір негода повалила у Львові 85 дерев, пошкодила 8 авто, лінії електропередач та дахи на приватних житлових будинках.

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