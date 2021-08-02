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Загибель пари у Стрийському парку: в мерії озвучили попередню причину трагедії

Наталя Дуляба

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Дерево, яке під час негоди 1 серпня вбило двох молодих людей у Стрийському парку, могло впасти внаслідок удару блискавки. Такі попередні висновки у понеділок, 2 серпня, озвучила очільниця міського управління екології Олександра Сладкова, передає кореспондент Львівського порталу.

За попередніми даними, дерево, яке впало на пару, не було пошкодженим до негоди. Під час грози з нього на висоті 7-10 м відкололась велика гілка. Найімовірніше, причиною цього став удар блискавки.

«Я була на місці і оглянула його. Дерево, клен гостролистий, розламалось на висоті 7-10 м. Стовбурових пошкоджень, які би вказували на дефекти, немає. Також нема ознак гниття. Чому воно “розвалилось”, може сказати слідство. Але є висока ймовірність, що у сусіднє дерево влучила блискавка, а це, можливо, призвело до падіння дерев навколо. Я сьогодні обійшла весь Стрийський парк. В інших частинах парку повалених дерев я практично не бачила, а тут було більше п’яти зламаних дерев», – сказала Олександра Сладкова.

Водночас посадовиця запевнила: у Стрийському парку, де є близько 6000 дерев, систематично проводять обстеження. Виїзд комунальних служб, які перевіряють насадження на аварійність, ініціює керівництво парку.

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Наразі тривають слідчі дії, всі деталі і причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час грози у неділю ввечері, 1 серпня, у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці.

Одним із загиблих виявився 20-річний курсант Академії сухопутних військ.

Загалом негода повалила у Львова 85 дерев у місті, пошкодила 8 авто, лінії електропередач та кілька дахів.

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