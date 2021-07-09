ОСТАННІ НОВИНИ

Депутати погодили «Фесту» будівництво багатоповерхівки на Героїв Майдану

Наталя Дуляба

|

Сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Героїв Майдану та вул. М. Глінки, який передбачає будівництво 6-поверхового будинку з офісами та закладами торгівлі. «За» відповідну ухвалу 9 липня проголосували 52 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджений детальний план території передбачає зведення на розі вул. Героїв Майдану та вул. Глінки житлового будинку із вбудованими торгово-офісними приміщеннями.

Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова біля колишньої президентської резиденції на вул. Глінки, 12, яку у 2015 році викупив «Холдинг емоцій «!Фест».

Реклама партнерів

Як пишуть «Наші гроші.Львів», саме «!Фест» оплатив розроблення згаданого ДПТ і також є власником сусідньої ділянки площею 0,037 га, де й хоче будувати багатоповерхівку.

Водночас у центральному Галицькому районі, який включає проєктовану територію, відсутнє зонування, відтак детальним планом для майбутнього місця будівництва встановили зону Ж-2 – малоповерхову квартирну житлову забудову.

Для такої зони в основному дозволені чотириповерхівки, однак допускаються й багатоквартирні житлові будинки до 6 поверхів включно.

Водночас чинний генеральний план Львова визначає ділянку як територію, де можна будувати максимум чотири поверхи. Відтак видання стверджує, що затверджений детальний план території суперечить генплану.

Крім того, до зони Ж-2 віднесли й територію, де стоїть колишня президентська резиденція, і яка зараз генпланом визначена місцем громадських центрів, комплексів та об’єктів.

Перед голосуванням за цей детальний план території про конфлікт інтересів заявив депутат від «Голосу» Віталій Троць, який очолює юридичний відділ «Холдингу емоцій «!Фест».

Додамо, що власниками ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест» є Юрій Назарук, Андрій Худо і Дмитро Герасімов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів