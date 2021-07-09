Депутати погодили «Фесту» будівництво багатоповерхівки на Героїв Майдану

Сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Героїв Майдану та вул. М. Глінки, який передбачає будівництво 6-поверхового будинку з офісами та закладами торгівлі. «За» відповідну ухвалу 9 липня проголосували 52 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджений детальний план території передбачає зведення на розі вул. Героїв Майдану та вул. Глінки житлового будинку із вбудованими торгово-офісними приміщеннями.

Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова біля колишньої президентської резиденції на вул. Глінки, 12, яку у 2015 році викупив «Холдинг емоцій «!Фест».

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Як пишуть «Наші гроші.Львів», саме «!Фест» оплатив розроблення згаданого ДПТ і також є власником сусідньої ділянки площею 0,037 га, де й хоче будувати багатоповерхівку.

Водночас у центральному Галицькому районі, який включає проєктовану територію, відсутнє зонування, відтак детальним планом для майбутнього місця будівництва встановили зону Ж-2 – малоповерхову квартирну житлову забудову.

Для такої зони в основному дозволені чотириповерхівки, однак допускаються й багатоквартирні житлові будинки до 6 поверхів включно.

Водночас чинний генеральний план Львова визначає ділянку як територію, де можна будувати максимум чотири поверхи. Відтак видання стверджує, що затверджений детальний план території суперечить генплану.

Крім того, до зони Ж-2 віднесли й територію, де стоїть колишня президентська резиденція, і яка зараз генпланом визначена місцем громадських центрів, комплексів та об’єктів.

Перед голосуванням за цей детальний план території про конфлікт інтересів заявив депутат від «Голосу» Віталій Троць, який очолює юридичний відділ «Холдингу емоцій «!Фест».

Додамо, що власниками ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест» є Юрій Назарук, Андрій Худо і Дмитро Герасімов.

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