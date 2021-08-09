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До осені в МОЗ планує забезпечити діагностику штаму «Дельта» в кожній області, – Кузін

Вероніка Рой

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До осені Міністерство охорони здоров’я сподівається забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Sars-CoV-2 «Дельта». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі хворих, інфікованих штамом «дельта», лікують за тим же протоколом, що й пацієнтів із іншими штамами.

«Тактика лікарська не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи. І для науковців», – сказав Кузін.

Він додав, що наразі лабораторії можуть виявляти «Дельту» двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п’яти чи шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

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«І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області», – заявив головний санлікар.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 2 259 451 випадок коронавірусної інфекції. Також вже понад 140 випадків штаму «Дельта». На Львівщині теж підтвердили сім випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Саме через поширення цього штаму в країні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Не так давно у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

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