Одного із підозрюваних у катуванні майданівців повернули за ґрати

У неділю, 8 серпня, Печерський суд Києва, повернув у СІЗО обвинуваченого Сергія Мисливого у справі викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Про це повідомила журналістка Тетяна Безрук на своїй сторінці у Facebook.

Суд знову оголосив про підозру Мисливому. Ще у ніч на 8 серпня його відпустили на волю.

«Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту. Це нова підозра за ч.3 ст.27 – «організатор злочинного угрупування». Вчора Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі Іваном Новотним вийшли із Лукянівського СІЗО по іншій підозрі», – написала Безрук.

Зазначимо, в ніч із 20 на 21 січня 2014 року в результаті із залякування та катування учасників Євромайдану група осіб, викрала активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з території Олександрійської клінічної лікарні та нанесли їм тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок отриманих травм обидва чоловіки померли.

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