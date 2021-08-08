Підозрювані у катуванні активістів Майдану Вербицького та Луценка вийшли із СІЗО

Суд не продовжив зопобіжний захід Івану Новотному та Сергію Мисливому, яких звинувачують у викраденні та катуваннях активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Про це повідомила журналістка Ольга Худецька на своїй сторінці у Facebook.

В неділю, 8 серпня, Ольга Худецька, повідомила у соцмережі, що обвинувачені вийшли на волю.

«Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та власне виконання злочину».

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Затримали Мисливого та Новотного у березні 2020, а 8 серпня 2021 року, коли вийшов термін запобіжного заходу, їх відпустили.

«Обидвоє були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли. Новотного ми застали на виході з СІЗО – його випустили рівно о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу. А от Мисливого ми знайшли в Печерському суді – він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує чи брати його знов під варту вже за новою підозрою».

Зазначимо, в ніч із 20 на 21 січня 2014 року в результаті із залякування та катування учасників Євромайдану група осіб, викрала активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з території Олександрійської клінічної лікарні та нанесли їм тяжкі тілесні ушкодження.

У подальшому Ігоря Луценка перевезли до місцевості поруч із с. Проців Бориспільського району Київської області, де відпустили. Юрія Вербицького вивезли в лісосмугу неподалік с. Гнідин Бориспільського району Київської області. 22 січня 2014 року його тіло знайшли біля дороги Гнідин-Петрівське.

Юрій Вербицький родом зі Львова. В середині січня 2014 році поїхав на Майдан. Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 р. безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділення Жовтневої лікарні у місті Києві. До лікарні з Будинку профспілок його привіз Ігор Луценко для надання медичної допомоги через травму ока.

22 січня 2014 р. тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. Рідний брат Юрія упізнав його тіло у морзі Борисполя.Удостоєний звання Герой України (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції Гідності.

Нагадаємо, 10 березня 2020 року правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

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Фото: Watchers.Media