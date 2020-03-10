Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Юрія Вербицького

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького та викраденні народного депутата 8-го скликання Ігоря Луценка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат родичів Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, підозрюваного Сергія Мисливого було затримано у вівторок, 10 березня.

«Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка – тітушку Сергія Мисливого. За версією слідства він був залучений безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні в ніч 21-го січня 2014-го року. А «постійна зайнятість» підозрюваного – у Олексія Чеботарьова. Про час і дату обрання запобіжного повідомимо, як тільки буде відомо», – написала Євгенія Закревська.

У той же час, колишній народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «Мисливий працював на постійній основі у групі «спиртового короля» Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців отримував за це гроші».

«Його роль – більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року», – написав Ігор Луценко.

Зазначимо, Юрій Вербицький родом зі Львова. В середині січня 2014 році поїхав на Майдан. Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 р. безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділення Жовтневої лікарні у місті Києві. До лікарні з Будинку профспілок його привіз Ігор Луценко для надання медичної допомоги через травму ока.

На фото — Юрій Вербицький

22 січня 2014 р. тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. Рідний брат Юрія упізнав його тіло у морзі Борисполя.Удостоєний звання Герой України (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції Гідності.