ОСТАННІ НОВИНИ

У Грушеві затримали контрабанду стоматологічного обладнання

Наталя Дуляба

|

У пункті пропуску «Грушів» затримали 19-річного мешканця Львівщини, який хотів підпільно перевезти стоматологічне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

У четвер, 5 серпня, у пункт пропуску із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz під керуванням 19-річного жителя Львівщини. Для проходження митного контролю він обрав смугу «червоний коридор».

У декларації хлопець зазначив, що везе одяг, телевізори та запчастин до автомобілів. Те саме він підтвердив під час усного опитування та заперечив наявність будь-яких інших товарів.

Втім під час огляду автомобіля митники виявили приховане стоматологічне обладнання: мікромотор, кутові наконечники та головки для них, електромагнітні клапани. Всі 24 одиниці техніки іноземного виробництва були запаковані в окрему коробку, яку юнак сховав у багажнику.

Реклама партнерів

За попередніми даними, вартість стоматобладнання становить понад 200 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення за ст.472 Митного кодексу України. Весь незадекларований товар вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для юного контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівська митниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів