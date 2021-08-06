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Патрульні, яких засудили до восьми років тюрми, продовжують працювати

Вероніка Рой

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Шестеро патрульних, котрих засудили до восьми років тюрми через смерть 22-річного Володимира Клима під стінами грального закладу у центрі у Львова, продовжують працювати на службі. Також вони подаватимуть апеляцію на рішення суду. Про це інформує патрульна поліція України.

Як йдеться у повідомленні, рішення суду першої інстанції не набрало законної сили, є термін на апеляційне оскарження. Сторона захисту готує апеляційну скаргу.

«Поліцейські в той день виконували свої службові обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів. Ми не згодні з таким рішення суду, вважаємо його несправедливим та будемо добиватися справедливості», – зазначають у патрульній поліції.

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Також там додають, що для поліцейських патрульної поліції у Львівській області нічого не змінюється. Вони так само продовжують нести службу, виконувати свої службові обов’язки, їх не відсторонено.

Нагадаємо, мова йде про інцидент, що трапився ще у лютому 2018 року. За версією поліції, патрульні проводили рейд лотерейних закладів, в одному з них інспектори зупинили 22-річного хлопця.

При поверхневій перевірці в нього виявили пакет з невідомою речовиною. Далі львів’янин проковтнув цей пакетик та намагався втекти. Поліцейські затримали хлопця, вмовляючи виплюнути з’їдене, однак той знепритомнів.

Натомість в обласної прокуратури була інша версія цього інциденту. Там стверджували, що патрульні наносили потерпілому тілесні ушкодження, затягували руки пластиковими затяжками, неодноразово кидали до землі, несвоєчасно і неякісно надали медичну допомогу. У результаті хлопець помер. Таким чином, за версією прокуратури, патрульні перевищили свої повноваження.

3 серпня Галицький районний суд Львова оголосив вирок шістьом патрульним: кожного з них засудили до 8 років тюрми.

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