ОСТАННІ НОВИНИ

Смерть хлопця біля грального закладу у Львові: шестеро патрульних отримали 8 років тюрми

Вероніка Рой

|

У вівторок, 3 липня, Галицький районний суд Львова оголосив вирок шістьом патрульним, який звинувачують у смерті 22-річного Володимира Клима, який помер під стінами грального закладу у центрі міста під час рейду патрульних.

Суд пояснив, що патрульні перевищили свої службові повноваження та неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого,вдягнули на нього пластикові затяжки, чим позбавили його можливості самостійно врятувати своє життя.

Таким чином суд виніс вирок шістьом патрульним: Назарію Анрушківу, Станіславу Гетьману, Олександру Демчині, Степану Дорошу, Дмитру Леськіву та Олегу Устіяновському. Їх засудили до 8 років тюрми, позбавили звання «лейтенант поліції», а також заборонили займати посади у державних органах терміном на три роки.

Реклама партнерів

У патрульній поліції поінформували Львівському порталу, що поліцейські подаватимуть апеляцію на вирок суду.

Нагадаємо, мова йде про інцидент, що трапився ще у лютому 2018 року. За версією поліції, патрульні під час рейду лотерейних закладів, в одному з них інспектори зупинили 22-річного хлопця.

При поверхневій перевірці в нього виявили пакет з невідомою речовиною. Далі львів’янин проковтнув цей пакетик та намагався втекти. Поліцейські затримали хлопця, вмовляючи виплюнути з’їдене, однак той знепритомнів.

Натомість в обласної прокуратури була інша версія цього інциденту. Там стверджували, що патрульні наносили потерпілому тілесні ушкодження, затягували руки пластиковими затяжками, неодноразово кидали до землі, несвоєчасно і неякісно надали медичну допомогу. У результаті хлопець помер. Таким чином, за версією прокуратури, патрульні перевищили свої повноваження.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Високий замок, поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів