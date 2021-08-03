Смерть хлопця біля грального закладу у Львові: шестеро патрульних отримали 8 років тюрми

У вівторок, 3 липня, Галицький районний суд Львова оголосив вирок шістьом патрульним, який звинувачують у смерті 22-річного Володимира Клима, який помер під стінами грального закладу у центрі міста під час рейду патрульних.

Суд пояснив, що патрульні перевищили свої службові повноваження та неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого,вдягнули на нього пластикові затяжки, чим позбавили його можливості самостійно врятувати своє життя.

Таким чином суд виніс вирок шістьом патрульним: Назарію Анрушківу, Станіславу Гетьману, Олександру Демчині, Степану Дорошу, Дмитру Леськіву та Олегу Устіяновському. Їх засудили до 8 років тюрми, позбавили звання «лейтенант поліції», а також заборонили займати посади у державних органах терміном на три роки.

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У патрульній поліції поінформували Львівському порталу, що поліцейські подаватимуть апеляцію на вирок суду.

Нагадаємо, мова йде про інцидент, що трапився ще у лютому 2018 року. За версією поліції, патрульні під час рейду лотерейних закладів, в одному з них інспектори зупинили 22-річного хлопця.

При поверхневій перевірці в нього виявили пакет з невідомою речовиною. Далі львів’янин проковтнув цей пакетик та намагався втекти. Поліцейські затримали хлопця, вмовляючи виплюнути з’їдене, однак той знепритомнів.

Натомість в обласної прокуратури була інша версія цього інциденту. Там стверджували, що патрульні наносили потерпілому тілесні ушкодження, затягували руки пластиковими затяжками, неодноразово кидали до землі, несвоєчасно і неякісно надали медичну допомогу. У результаті хлопець помер. Таким чином, за версією прокуратури, патрульні перевищили свої повноваження.

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Фото: Високий замок, поліція