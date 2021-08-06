Німеччина дасть Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, яку раніше відмовилась використовувати

Україна розраховує отримати ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca від Німеччини. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

«Зараз завершуються перемовини,1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини… Ще мінімум 5 млн доз впродовж серпня привезуть», – сказав глава МОЗ.

Віктор Ляшко додав, що якщо людина не може отримати другу дозу цієї чи іншої вакцини, необхідно звернутися на гарячу лінію за номером: 0-800-60-20-19. За його словами, відсутність вакцин на місцях пояснюється, скоріш за все, людським фактором.

Нагадаємо, навесні Німеччина вдруге призупинила використовувати для масової вакцинації населення Oxford/AstraZeneca. Щеплення цією вакциною перестали робити німцям віком до 60 років.

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Причиною цьому стала реєстрація 31 випадку формування тромбів у мозку пацієнтів, які невдовзі перед тим отримали щеплення цією вакциною. У всіх випадках, крім двох, йшлося про жінок віком 20-63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев’ятеро померли.

До цього у Німеччині навпаки планували вакцинувати Oxford/AstraZeneca молоде населення.

До фіксації згаданих випадків із тромбозами клініка «Шаріте» і декілька регіонів Німеччини самостійно вирішили призупинити використання вакцини AstraZeneca для молодшого населення.

Як писав Львівський портал, вакцину проти коронавірусу AstraZeneca розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca.

Перші дослідження показали її ефективність на рівні 62%, згодом стало відомо, що одна доза оксфордської вакцини дає 76% захисту на три місяці. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повне щеплення передбачає дві дози.

Сам виробник стверджував, що вакцина AstraZeneca на 100% ефективна проти важких форм коронавірусу.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування схвалила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада. В Україні її зареєстрували 1 червня.

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