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Українські призерки Олімпіади заявили про дружбу з російськими спортсменками

Наталя Дуляба

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Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, які на Олімпіаді в Токіо виграли «бронзу», розповіли про дружбу з російськими спортсменками. Про це пише Уніан.

На пресконференції після змагань російський журналіст запитав Федіну і Савчук про стосунки з росіянками Світланою Ромашиною і Світланою Колесніченко, які сиділи поруч, згадавши про «непрості взаємини між країнами».

«Спорт не має стосунку до політики, на змаганнях ми ніколи не ведемо себе вороже, ми завжди підтримуємо один одного. У нас взагалі немає ні до кого ворожого настрою, ми всі один одного поважаємо. Кожен дуже сильно працює, і ми завжди вітаємо з кожною медаллю», – сказала Анастасія Савчук.

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Марта Федіна своєю чергою зауважила, що вони з росіянками «взагалі найкращі подружки».

«Мені це дуже приємно. Коли я була маленькою, я бачила їх по телевізору… У нас все дуже по-доброму… Ми привітали їх з перемогою, тому що ми розуміємо, чого це коштує», – додала 19-річна Федіна.

Нагадаємо, 4 серпня Анастасія Савчук та Марта Федіна здобули бронзову нагороду в артистичному плаванні на Олімпійських іграх в Токіо. Це перша в історії України олімпійська медаль у цьому виді спорту.

Як писав Львівський портал, спортсмени з Росії беруть участь в Олімпійських іграх-2020 у складі Олімпійського комітету Росії, тобто під нейтральним прапором. Причиною цьому став недопуск країни до участі у найпрестижніших міжнародних змаганнях через допінг.

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Фото: Reuters

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