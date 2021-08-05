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Підозрюваному у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Левандівці продовжили запобіжний захід

Вероніка Рой

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Залізничний районний суд Львова продовжив запобіжний захід на 60 днів підозрюваному у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на Левандівці. Про це повідомила матір потерпілого хлопчика Софія Яцків.

За її словами, сьогодні на судовому засіданні розгляду справи по суті не було. Оскільки на суд не з’явився адвокат обвинуваченого.

«Обвинувачений, через відсутність Мамчура (адвокат обвинуваченого, – ред.), відмовився від розгляду справи по суті. Зате, коли перейшли до другої частини засідання, а саме до розгляду клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу, почав вимагати, щоб його випустили з СІЗО, бо його ось уже більше року тримають за ґратами, а його провини, мовляв, так і не довели, йому там погано і некомфортно, почав грюкати руками та ногами по скляних стінках «клітки» та брудно лаятися. І це якраз після виступу іншого свого адвоката Стеха, який двадцять хвилин намагався переконати суд в тому, що його клієнт – «лапочка» і давайте його вже відпустимо додому»,  – повідомила Софія Яцків.

Вона додала, що запобіжний захід підозрюваному продовжено на 60 діб. Наступне засідання призначено на понеділок, 9 серпня.

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Зазначимо, мова йде про інцидент, що стався 18 червня 2020 року. Тоді у поліцію звернулась матір постраждалого, який пішов із дому і зник. Згодом 12-річний хлопчик повернувся і розповів, що невідомий зґвалтував його у парку на вул. Роксоляни, що на Левандівці. Кривдника спіймали того ж дня. Ним виявився 18-річний львів’янин.

Справа щодо зґвалтування 12-річного хлопчика у Львові набула гучного резонансу, адже батьки потерпілого не замовчували цей факт. Вони навпаки закликали інших бути уважними до своїх дітей, до їхньої поведінки, аби вчасно розпізнати «перші тривожні дзвіночки».

Кошти на адвокатів для потерпілого хлопчика збирали всім Львовом, адже підозрюваного у суді відстоювали аж 5 правозахисників. Тому батьки постраждалого боялись, що їм бракне грошей.

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