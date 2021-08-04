Жертвами змій на Львівщині стали 30 людей

На Львівщині з початку 2021 року від укусів змій постраждали 30 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, з початку цього року у Львівській області зареєстрували 30 випадків госпіталізації людей з діагнозом ­«укус змії». Серед постраждалих – дев’ять дітей.

Зазначимо, випадки укусу змій в області фіксують мало не щодня. Так, 3 серпня у Турківській райлікарні через укус змії опинилась 60-річна жінка. Її плазун вкусив у праве передпліччя.

На Львівщині поширена небезпечна отруйна змія – ­гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

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Найбільшу кількість гадюк можна зустріти в Карпатах. Зауважимо, Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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