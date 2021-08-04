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У Бродах викрили наркоторговця

Дарина Романишин

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У Бродах повідомлено про підозру місцевому мешканцю, який торгував канабісом та амфетаміном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 39-річний мешканець Бродів, який раніше був займався реалізацією наркотичних речовин, займався торгівлею амфетаміну та канабісу.

За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу та амфетаміну за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Золочівського району.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 КК України (зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин).

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Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.

Фігуранту справи вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 95 тис грн.

Нагадаємо, нещодавно у Стебнику спіймали 47-річного раніше судимого місцевого мешканця, який торгував нарковмісними таблетками «Субутекс».

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