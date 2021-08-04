У Бродах викрили наркоторговця

У Бродах повідомлено про підозру місцевому мешканцю, який торгував канабісом та амфетаміном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
Встановлено, що 39-річний мешканець Бродів, який раніше був займався реалізацією наркотичних речовин, займався торгівлею амфетаміну та канабісу.
За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу та амфетаміну за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Золочівського району.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 КК України (зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин).
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.
Фігуранту справи вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 95 тис грн.
Нагадаємо, нещодавно у Стебнику спіймали 47-річного раніше судимого місцевого мешканця, який торгував нарковмісними таблетками «Субутекс».
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Дарина Романишин