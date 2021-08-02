У Стебнику затримали наркоторговця

У Стебнику викрили раніше судимого місцевого мешканця, який торгував нарковмісними таблетками «Субутекс». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 47-річний мешканець Стебника, який вже раніше був судимий, займався торгівлею наркотиків у місті. Чоловік продавав нарковмісні таблетки «Субутекс».

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили паперові згортки з подрібленими рослинами зеленого кольору (найімовірніше – канабіс), залишки порошкоподібної речовини білого кольору, поліетиленові пакети, необхідні торговцю для продажу, а також гроші, отримані від реалізації «товару».

Все вилучене скерували на експертне дослідження.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Фігуранту справи вже оголосили підозру, за скоєне йому «світить» від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Стебнику спіймали ще одного наркоторговця. 27-річний хлопець теж торгував «Субутексом» і марихуаною.

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