65-річний житель Стрийщини вирощував коноплю на присадибній ділянці

На Стрийщині поліцейські раніше судимого місцевого мешканця, який на своїй присадибній ділянці вирощував коноплю. У 65-річного чоловіка вилучили майже пів сотні нарковмісних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

3 серпня під час патрулювання виявили на присадибній ділянці в одному з сіл Стрийського району кілька десятків кущів коноплі. На місці працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції.

Як встановили правоохоронці, будинок з земельною ділянкою належить раніше судимому 65-річному місцевому мешканцю. Правоохоронці вилучили 41 нарковмісну рослину та скерували їх на експертне дослідження.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – обмеження волі на терміном до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, що на Львівщині триває спецоперація «Мак», у межах якої правоохоронці шукають незаконні плантації із нарковмісними рослинами.

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